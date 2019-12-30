Jest göremedim

İktidara yakınlığıyla bilinen Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, asgarÎ ücrete tepki gösterir-ken, “Ben burada bir jest göremiyorum. Jest, işçinin talebini karşılamak olurdu” dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, asgarî ücrete tepki gösterdi. Arslan, “Ben burada bir jest göremiyorum. Jest, işçinin talebini karşılamak olurdu” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın, jest yaparak asgarî ücreti bir miktar daha arttırabileceği yönünde mesaj verip beklentileri arttırmasına yönelik bir tepki de iktidara yakınlığıyla bilinen Hak-İş Konfederasyonu’ndan geldi. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, açıklanan asgarî ücreti yetersiz bulduğunu belirterek, “Ben burada bir jest göremiyorum” tepkisini gösterdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) seçimli 27. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un yeniden başkanlığa seçildiği genel kurulda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Gelecek yıl işçi ve işveren kendi aralarında anlaşacaklar ve biz anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız” dedi.

JEST İŞÇİNİN TALEBİNİ KARŞILAMAKLA OLUR

Selçuk’un açıklamasına yanıt Hak-İş Başkanı Arslan’dan geldi. Arslan, Selçuk’un söylediği modelin Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma esasına ve mevzuatlara uygun olmadığını, kamunun yer almadığı bir sosyal diyalog modeli olmadığı için asgarî ücreti iktidarın belirlediğini söyledi. Arslan, “Enflasyonun üzerinde zam yapılmış olmasını önemsiyorum. Ancak, açıkçası ben burada bir jest göremiyorum. Enflasyonun üzerinde zam yapılması jest ise, zaten her yıl enflasyonun üzerinde belirleniyor. Bize göre jest, işçinin talebinin gerçekleşmesi olurdu” dedi.