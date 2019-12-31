Juke, en güvenli küçük SUV

Yeni NISSAN JUKE, bisikletli ve yaya algılama gibi yenilikçi, aktif güvenlik teknolojilerinin yanı sıra küçük SUV sektöründe bir ilk olan, “Kör Nokta Müdahalesi” gibi NISSAN’ın Akıllı Hareketlilik özellikleriyle, bağımsız test organizasyonu Euro NCAP tarafından en güvenli küçük SUV otomobili seçildi.

JUKE, özellikle güçlü yapısı, çarpışmadan kaçınma teknolojisiyle birlikte çocuk ve yetişkin koruma testlerinde gösterdiği olağanüstü performansıyla ödüllendirildi.

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