Kaça aldı öğrenecekler

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için Deutsche Bank’tan 929 milyon dolar tutarında kredi aldı. Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım BOTAŞ’ın Deutsche Bank’tan aldığı 929 milyon dolarlık krediyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yardım, doğalgaz ve LNG alım fiyatlarının gizli olduğunu belirterek, “BOTAŞ’ın doğalgazı kaça aldığını öğrenmiş olacaklar. Bunlar ileride karşımıza getirilebilir. Türkiye, AB’ye ihracat yapıyor. Bu ihracatlarda sübvansiyon olmaması lazım. Yarın derler ki ‘Türkiye’nin doğalgazı alış fiyatları belli ama bu fiyata satıyor. Demek ki sübvansiyor yapıyor…’ dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.