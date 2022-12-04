Kahve lüks oldu

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’ne göre giderek artan enflasyon sebebiyle üye ülkelerde kahve “neredeyse lüks hale” geldi. AB dışındaki Avrupa ülkeleri hesaba katıldığında kahve fiyatlarının son bir yılda en çok arttığı ülke Türkiye oldu.

Eylül 2022 itibariyle kahve fiyatında yıllık artış Türkiye’de yüzde 111 olurken AB ortalaması yüzde 17 gerçekleşti. Eğer kahvenizi sütlü ve şekerli seviyorsanız sizin için kahve maliyeti daha da artıyor. AB ülkelerinde şeker fiyatı son bir yılda yüzde 37 artarken tam yağlı süt fiyatları da yüzde 26 artış gösterdi. Enflasyon dünyada birçok ülkede yükselmeye devam ediyor. AB ülkelerinde eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 10,9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre enflasyon aynı dönemde Türkiye’de yüzde 83’ü aştı. Eurostat kahve fiyatlarındaki artışı ortaya koyduğu basın bülteninde “Son fiyat artışları sonrası sabahların vazgeçilmezi (kahve) neredeyse lüks hale geldi” yorumunda bulundu.

Peki, kahve fiyatları hangi ülkede ne kadar yükseldi?

Kahve fiyatları AB’de son bir yılda yüzde 17 artarken üye ülkelerde en yüksek artış yüzde 43 ile Litvanya’da görüldü. Kahvede yıllık zam oranı İsveç’te yüzde 38, Macaristan’da yüzde 35; İsveç’te ise yüzde 30 gerçekleşti.

(euronews)