Kahve yüzde 118 zamlandı

Türk kahvesine geçen hafta yüzde 25’lik bir zam daha geldi. Böylece 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 24 TL’yi buldu. Yaklaşık bir yıl önce aynı marka kahvenin fiyatı en yüksek 11 TL seviyesindeydi.

Türk kahvesi son 1 yılda en az yüzde 118 zamlanmış oldu. Brezilya’da yaşanan donun küresel kahve fiyatlarını artırmasına TL’nin dolar karşısında erimesi de eklenince Türk kahvesinin fiyatı yeniden arttı. Sözcü’de yer alan habere göre, artık evde iki kişi karşılıklı birer Türk kahvesi içmenin maliyeti bile 5 TL’yi bulurken, ithalatçılar “Bunlar iyi günler, kahvede yeni bir zam dalgasına daha hazırlıklı olmak gerek” ifadesini kullandı. 2021-22 kahve sezonunda dünyada toplam kahve üretimi yüzde 2.1 azalırken global tüketim yüzde 3.3 arttı. Kahve fiyatlarının artması ile ünlü kafe zincirlerinde ise tek bir bardak kahvenin fiyatı en az 30 TL seviyesine gelmiş durumda. Haber Merkezi

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