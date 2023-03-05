Kamu çalışanlarının maaşı açlık sınırına yaklaştı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Ocak ayında kamu çalışanlarına verilen zam oranı ekonomik şartlar karşısında iki ayda açlık sınırına yaklaştığını belirterek, Temmuz ayı beklenmeden enflasyon farklarının yansıtılmasının artık hayati bir önem taşıdığını ifade etti.

Balık, “Araştırma birimi olan Kamu-Ar’ın şubat ayında en fazla tüketilen 64 gıda maddesinin ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranında artarken yılın ilk iki aylık dönemindeki artış ise yüzde 13,6 oldu. Kamu Ar’ın açıkladığı açlık sınırı 10 bin 259, yoksulluk sınırı ise 28 bin 563 lira olduğunu göz önünde bulundurursak, TÜİK’in manipüle edilmiş enflasyon rakamları halkın enflasyonunun neredeyse üçte bir oranında düşük olmasına rağmen Ocak ayında kamu çalışanlarına verilen zam oranı ekonomik şartlar karşısında iki ayda açlık sınırına yaklaştı” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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