Kamudaki ücret adaletsizliği hemen giderilmeli

Memur-Sen Konfederasyonu, kamu işçilerine yönelik ücret artışlarının açıklanmasının ardından kamu görevlilerine yönelik seyyanen zam çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada enflasyon gerçeğinin dikkate alınarak kamu görevlilerine yönelik de ücret artışının gerekli olduğu vurgulandı. Memurlar ile işçiler arasındaki ücret makasının yılbaşı itibariyle açıldığına dikkat çekilen açıklamada, kurumlarda çalışma barışının bu nedenle bozulduğuna, kamu personeli arasında memnuniyetsizlik ve güvenin sarsıldığına işaret edildi.

Açıklamada bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve Temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için düzenleme yapılmasının gerekliliğine işaret edilerek, “Memur-Sen olarak, çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır” ifadelerine yer verildi.

Recep Gören - Ankara