Kamunun dış borcu artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 2023 sonuna göre önemli bir değişim göstermeyerek 176,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,7 artarak 77,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 azalarak 60,3 milyar dolara düştü. Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, aralık ayına göre yüzde 42,9 artış gösterdi. Bankaların yurtdışına vadesi yaklaşan borçları 18 milyar dolara ulaştı. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 34,9 artışla 20,4 milyar dolara yükseldi. İthalat borçları ise 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,6 azalarak 52,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,6 artarak 38,5 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,8 yükselerek 99 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi