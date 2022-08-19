Kanada mercimeğine ‘yerli üretim’ logosu

Tarım Kredi Marketleri’nde skandal bitmiyor. Tarım Kredi Marketler’de şimdi de ‘talimatla indirilen’ gıda ürünleri arasında Kanada’dan ithal edilen kırmızı mercimeğin ‘yerli üretim’ logosuyla satışa sunulması karmaşayı bir daha gösterdi.

Milli Gazete’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bazı ürünlerinde indirime giden Tarım Kredi Marketler’de TMO’nun Kanada’dan ithal ettiği kırmızı mercimeğin de yer alması dikkat çekti. Tarım Kredi Marketler’de, Kanada’dan ithal kırmızı mercimeğin kilosu 14,75 liradan satışa sunuldu. Diğer yandan Tarım Kredi Marketlerde, TMO’nun Kanada’dan ithal ettiği kırmızı mercimeğin de indirimli ürünler arasında satılması, ortaya ilginç bir tablo çıkardı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, çiftçiden uygun fiyata doğrudan tedarik edilen ürünlerde indirime gittiklerini açıklarken, Kanada’dan ithal edilmiş kırmızı mercimeğin de ‘yerli üretim’ logosuyla satışa çıkarılması, yaşanan çelişkiyi ortaya koydu. Haber üzerine Milli Gazete’ye ulaşan Tarım Kredi, söz konusu hatanın ‘sehven yapıldığı’ açıklamasını yaptı. Haber Merkezi

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