Kapalı sektörler ayakta kalamaz

TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 1 Haziran’a kadar kademeli normalleşme öngören genelge için, “İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı kalacak sektörlerimizde üyelerimizin ayakta kalması imkânsız hâle geldi” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Öztürk, şu ifadelere yer verdi: “İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı kalacak sektörlerimizde üyelerimizin ayakta kalması imkânsız hale geldi. Ya işletmelerimizi, dükkanlarımızı tamamen açalım işimize bakalım ya da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınacak destek kararları ile önümüzü görelim.”

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