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11 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Kapalıçarşı’ya altın akını

11 Mayıs 2023, Perşembe 18:24
İktidarın ekonomi politikalarına uyum sağlamak için Merkez Bankası, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Ancak bu politika, piyasada ikili bir durum oluşturdu.

Örneğin Kapalıçarşı’daki döviz fiyatıyla, MB’nin ilan ettiği arasında farklar var. Bankaların döviz alım satımları arasındaki fark da açıldı. Benzer durum altında da yaşanıyor. MB, rezervleri eridiğinden dolayı piyasaya müdahale etmek için altın satmaya başlamıştı. Gram altındaki makas da 100 TL’ye kadar yükseldi. Ekonomim’den Yener Akdeniz’e konuşan Kapalıçarşı esnafı, son haftalarda altın satışlarının iki katına çıktığını dile getirdi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da, çarşı dışındaki faaliyet noktalarında da ramazanın ikinci haftasından itibaren talebin hızlandığına dikkat çekerek satışların yüzde 30 arttığını söyledi.

Haber Merkezi

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