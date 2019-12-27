Kara liste affı için kanun teklifi

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, kamunun ödenek yetersizliği nedeniyle hakedişlerini vermediği yüklenicilerin bu nedenle bozulan mali sicillerinin yapacakları finansal işlemlerde dikkate alınmaması için kanun teklifi verdi.

Güzelmansur’un kanun teklifi Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda değişiklik yapıyor. Kanuna eklenen geçici maddeyle, kamuyla iş yapan ancak hakedişleri ödenmediği için mali sicilleri bozulan firmaların, bu durumlarını idareden alacakları bir belgeyle ispatlamaları koşuluyla, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlarının, yapacakları finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması öngörülüyor. Ankara - Ahmet Terzi

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