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21 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Karada ve havada zam yarışı

21 Mart 2022, Pazartesi 22:22
TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, ‘Ben meslek hayatımda ilk defa böyle bir zam görüyorum. Aklınıza gelen her şey müthiş zamlandı’ dedi.

Gün geçtikçe artan akaryakıt fiyatları, yol geçiş ücretleri ve döviz kurları gibi maliyet kalemlerinin de etkisiyle havada ve karada ulaşım hızla zamlanmaya devam ediyor. Yaklaşık üç ay önce 499 TL’den 599’TL’ye çıkarılan iç hat havayolu tavan bilet fiyatları yüzde 16 zamla 699 TL’ye çıkarıldı. Otobüsle yapılan karayolu yolcu taşımacılığı sektörü de bilet fiyatlarına ortalama yüzde 20 zam hazırlığında. İki sektörün temsilcileri de artışların devam edeceğini belirtti.

Pegasus Hava Yolları CEO’su ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Mehmet Nane, daha önce yaptığı bir açıklamada kademeli artışlarla tavan fiyatların 899 TL’ye çıkarılmasını talep ettiklerini söylemişti. Resmi açıklama olmasa da bazı uçuşlarda fiyatlar 700 TL civarında oluştu. Cumhuriyet’in haberine göre sektör olarak ortalama yüzde 20 zam yapacaklarını belirten Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım ise “Sonrasında piyasaları takip edeceğiz ama kısa zamanda bir düzelme görülmüyor gibi” dedi. 

 

Vatandaş seyahat edemez hale geldi

Akaryakıt fiyatlarının yanı sıra yol ve köprü ücretlerinin de maliyetlerini katladığını söyleyen Yıldırım, özellikle üçüncü köprü zorunluluğunun yolcuyu kaçırdığını ve otobüsçüyü perişan ettiğini belirtti. Zamların yurttaşları seyahatten uzaklaştırdığını da belirten Yıldırım, “Seyahatler yüzde 50 oranında düşük geçen yıla göre, vatandaş seyahat edemez hale geldi. Bu nedenle biz de kamudan bazı destekler istiyoruz. Öncelikle biletlerde KDV yüzde 1’e düşürülmeli, daha sonrasında da yol ve köprü geçiş ücretlerinde bir indirime gidilmeli. Ben meslek hayatımda ilk defa böyle bir zam görüyorum. Aklınıza gelen her şey müthiş zamlandı” diye konuştu.

Haber Merkezi

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