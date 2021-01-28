Kargo yüzde 100 zamlandı

Koronavirüs salgınıyla birlikte talebin arttığı kargo sektöründe, son dönemde yapılan zamlar, sanayiciden esnaf ve tüketiciye kadar büyük tepkiyle karşılandı.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, kargo ücretlerine son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldığını söyledi. Dünya gazetesinin haberine göre; OSS Başkanı Ziya Özalp, son dönemde sektörde yaşadıkları en büyük sıkıntılardan birinin kargo fiyatlarında yaşanan artış olduğunu ifade etti. Özalp, geçen yıl salgın öncesi şubat ayında kargo firmalarının gönderi ücretlerine yüzde 50’ye yakın zam yaptığını hatırlatarak, “Kargo sektöründeki zam, e-ticaretteki büyüme ile başladı. Artan talebe yetişemeyen kargo firmaları altyapı yatırımlarını hızlandırmak zorunda kaldı. Firma yetkilileri bize artan maliyetlerden dolayı bu zammı yapmak zorunda kaldıklarını yeni bir zam olmayacağını söylemişti. Ancak bu ay yüzde 50’ye yakın zam daha yapıldı. Böylece son bir yıl da kargo ücretlerine yapılan zam yüzde 100’ü aştı” açıklamasını yaptı.

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