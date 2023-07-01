Karşılığı AB’de 100, bizde 40 euro

27 AB ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepeti Türkiye’de 40 Euro. Türkiye’de bu son 28 yılın en düşük değeri.

Satınalma gücü paritesine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeksinde ise Türkiye son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları açısından Euro bazında Avrupa’nın en ucuz ülkesi Türkiye oldu. Tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de kaç Euro’ya satın alınabileceğini gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2022 yılı verilere göre AB genelinde ortalama 100 Euro’ya alınan aynı mal ve hizmet sepeti Türkiye’de 40 Euro’ya satın alınabiliyor. 1995-2022 arasını kapsayan son 28 yılda en düşük değer 2022 yılındaki 40 Euro oldu. Türkiye’nin fiyat düzey endeksi 15 sene önce 71 Euro ile en yüksek seviyeyi görmüştü.

Haber Merkezi