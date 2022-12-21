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Kart borçları iki kat arttı

21 Aralık 2022, Çarşamba 19:59
Artan enflasyonun alım gücüne olan etkisini incelemek için kredi kartı borçlarını araştıran karşılaştırma sitesi encazip.com’a göre, bireysel kredi kartı borçları geçtiğimiz yıla göre iki kat arttı.

2022’de Türkiye’de en çok konuşulan konulardan biri de enflasyon oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi kasım ayında yüzde 2,88 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 84,39 oldu. Yükselen enflasyonun alım gücüne etkisini değerlendirmek için kredi kartı borçlarını inceleyen karşılaştırma sitesi encazip.com’a göre, vatandaşların bireysel kredi kartı borcu geçtiğimiz yıla göre TL bazında yüzde 99 arttı. Taksitli kredi kartı borçlarındaki artış oranı ise geçen yıla göre yüzde 128 yükseldi. Taksitsiz kredi kartı borçlarındaki artış ise yüzde 79 oranında gerçekleşti. Vatandaşların takibe giren kredi kartı borçlarında da geçen yıla göre TL bazında yüzde 30’luk bir artış olduğu gözlemlenirken aynı veri borçları yıllık gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınarak değerlendirildiğinde ise yüzde 42’lik bir düşüş, ABD doları bazında ise yüzde 17’lik bir düşüş göze çarptı.

Taksitli borçlardaki artış dikkat çekti

Enflasyondan arındırılmış veriler kıyaslandığında taksitli kredi kartı borçlarının yüzde 23 arttığı, normal kredi kartı borçlarında ise enflasyon ayarlı verilere göre yüzde 3’lük bir düşüş olduğu gözlemlenirken ABD doları bazında toplam taksitli kredi kartı borçlarında yüzde 50’lik bir artış yaşanırken taksitsiz kredi kartı borçlarında ise artış yüzde 17 ile sınırlı kaldı. Kredi kartlarının sektörel dağılımına bakıldığında bu yılın en güncel Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre toplam kredi kartı harcamalarının yüzde 18’i market ve alışveriş merkezlerinde, yüzde 9’u benzin ve akaryakıt sektöründe, yüzde 7’si elektrik-elektronik ve bilgisayar sektöründe, yine yüzde 7’si giyim ve aksesuar sektörlerinde kullanıldı. Kredi kartı işlem adetindeki artış ise kredi kartı sektöründeki dikkat çeken verilerden bir diğeri oldu. 2022 yılının en güncel verilerine göre toplam kredi kartı işlem adeti, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 26’lık bir artışla aylık 613 milyon adet oldu.

Haber Merkezi

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