Kart borçları üç kat arttı

Bireysel kredi kartı borçlanmaları geçen yıla göre 2,85 kat arttı. Kredi kartı ve nakit avans kullanımına art arda gelen faiz arttırımlarının borçlanmalara nasıl yansıdığı araştırıldı.

Kredi kartı borçları 2.2 trilyonu aştı

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Buna göre, 14 Temmuz’da 808 milyar 710 milyon TL olan kredi kartı borçlanma miktarı 21 Temmuz’da 807 milyar 273 milyon TL’ye gerilerken temmuzun son haftasında tekrar yükselişe geçerek 839 milyar 830 milyon TL’ye ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı borçlanmaları yeniden yükselişe geçti. Kredi kartı ve nakit avans kullanımına art arda gelen faiz artırımlarının borçlanmalara nasıl yansıdığını araştıran karşılaştırma sitesi encazip.com, vatandaşların bireysel kredi kartı ve nakit avans borçlanmalarına talebinin artmaya devam ettiğini ortaya koydu. BDDK verilerine göre, TL ve yapancı para cinsinden bireysel kredi kartları borçlanmaları temmuz ayının son haftasında 839 milyar 830 milyon TL oldu. Bunların 399 milyar 534 milyon TL’sini taksitli, 440 milyar 296 milyon TL’sini taksitsiz borçlar oluşturdu. Nisan 2023’ten itibaren yükselişte olan kredi kartı borçlanmaları, temmuz ayında da artışını sürdürdü. Bireysel kredi kartı borçlanmaları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tam 2,85 kat arttı. Kredi kartı borçlanmalarında taksitsiz borçlanmaların yüzde 160, taksitli borçlanmaların ise yüzde 219 seviyesinde olduğu görüldü.

Esas artış taksitli kredi kartlarında

Geçtiğimiz yıla göre en büyük artışın taksitli kredi kartı borçlanmalarında da yaşandığı görüldü. Taksitli kredi kartı borçlanmalarındaki 3,19 katlık artışı değerlendiren tasarruf uzmanı Çağada Kırım, “Taksitli kredi kartı borçlarının bu denli artmasının tüketicilerin kredi kartlarından kullanılan taksitli nakit avanslar olduğunu düşünüyoruz. İhtiyaç kredilerinin artış oranının düşük olması, tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını kredi kartlarından taksitli nakit avans çekerek karşıladığını görüyoruz. Buna ilave olarak bankaların da yeni müşterilere uyguladığı sıfır faizli taksitli nakit avans kampanyaları bu artışta pay sahibi.” şeklinde konuştu.