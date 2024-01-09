"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Kart borcu 2.5 kat arttı

09 Ocak 2024, Salı 19:52
Yüksek seyreden enflasyon ve artan hayat pahalılığıyla birlikte kredi kartı kullanımı da arttı. Yaşanan artış, geçtiğimiz yılın borçluluk verilerine de yansıdı.

Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi para politikasını sıkılaştırdı. Yüksek faiz ve bazı sıkılaşma adımlarıyla birlikte kredi kullanımı azaldı. Ancak azalan kredilerin yerini kredi kartları aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, kredi kartı borçluluğu 2023 yılında rekor seviyeye yükseldi. 2022 yılında 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı. Kart borçlarındaki artışa karşın ihtiyaç kredilerindeki azalma dikkat çekti. Bu dönemde tüketici kredileri yüzde 12 daraldı. BDDK’nın 2023 yılı verilerinde taşıt kredilerinde genişleme göze çarpıyor. Taşıt kredileri 2023’te yüzde 93 arttı. Aynı yıl konut kredileri ise adeta durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca yüzde 22 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 26’lık daralma anlamına geliyor. 2023’te bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya ulaştı. 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yasadışı yerleşim barışı baltalıyor

    Kilise ‘Gazze için’ ayağa kalktı

    22 bin 567 emekliye 1000’er lira destek

    Rant yasası AYM'de

    Hileli raporlar zarar ettiriyor

    Kart borcu 2.5 kat arttı

    Gazetecilerin çoğu işsiz

    Erdoğan’a İstanbul’a ihanetin çetelesi soruldu mu?

    İslam karşıtı teklifi geri çekti

    İstanbul’da toplu ulaşıma yine zam

    Herzog ile Blinken Tel Aviv'de görüştü

    Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

    Artık Gazze'de sivillerin öldürülmesini durdurmalıyız

    Viyadük için açılan temel çukuruna düştüler - Aydın'daki kazada 3 kişi öldü

    Meteoroloji uyardı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor

    Netanyahu ülkeyi yönetmeye uygun değil

    Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten 1 kişiye bıçaklı saldırı: "İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır"

    Sivillerin çoğu dışarıda uyuyor

    Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde deprem

    Gazze’de her gün 10 çocuk bacağını kaybediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstanbul’da uhuvvet buluşması
    Risale-i Nur'dan

    Dehşetli ve celâlli bir ülke: Cehennem
    Cevher İLHAN

    Çete-mafya operasyonları perdesinde
    Süleyman KÖSMENE

    Meleklerden Resul olanlar
    İbrahim Aktaşcı

    Torpilin belgesi mi olur?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sosyal dengesizlik
    Ahmet Said Aydil

    2024’e insanî bakış
    Ali FERŞADOĞLU

    “Emir ile güzellik-çirkinlik nasıl tahakkuk eder?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.