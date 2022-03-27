Kart borcu olanlar 4.1 milyona ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerine göre, Ocak 2022 sonu itibarıyla bireysel kredi veya kredi kartı borcu devam eden kişi sayısı 4 milyon 130 bin 354’e ulaştı.

TBB’nin 2022 yılının ilk ayıyla ilgili açıkladığı “Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı” raporu, Türkiye’de bireysel kredi borçlarını ödeyemeyenlerde (yasal takibe intikal eden) hızlı bir artış yaşandığını ortaya koydu. Buna göre, geçen ocak ayında 2021’in aynı ayına kıyasla bireysel kredisini ödemeyenlerin sayısı yüzde 247.4 artışla 145 bin 333, bireysel kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı yüzde 162.2 artışla 106 bin 618 kişiye çıktı. Bu kapsamda bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı ise yüzde 202.6 artışla 222 bin 51 kişi oldu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 233

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.