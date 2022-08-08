Kart borcunu öteleyenler 20 milyonu buldu

Tüketici Birliği Federasyonu’nun araştırmasına göre, tüketicilerin yüzde 33’ü kredi kart hesap özetinin tamamını ödeyemiyor.

Borcunu öteleyenler 20 milyonu bulurken, üç aydır bu sayıda artış var. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, 36 milyon kredi kartının limitinin dönem bitmeden dolduğunu belirterek, “Semt pazarlarında dahi kredi kartı kullanımının arttığı tespit edildi” dedi.

Gazeteduvar’ın haberine göre, Tüketici Birliği Federasyonu’nun, ‘Cüzdanımızda Ne Var?’ başlıklı temmuz ayı raporunda, tüketicilerin yüzde 33’ü kredi kart hesap özetinin tamamını ödeyemiyor. Borcunu öteleyen tüketiciler 20 milyonu bulurken üç aydır bu sayıda artış yaşanıyor. Geçen ay yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz “Kredi kartı harcamaları büyük oranda tüketicinin yaşamını sürdürmesi için zorunlu olarak satın almak zorunda olduğu kalemlerde gerçekleşiyor” dedi. Acil önlem alınmaması durumunda yasal takipte olan 750 bin tüketiciye, milyonlarca kişinin eklenmesinin kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunan Deniz, yasal takip süresinin 90 günden salgın dönemindeki gibi 180 güne veya daha fazla süreye çıkarılması önerisinde bulundu.

Haber Merkezi

