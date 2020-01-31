Kartla 1 trilyon TL harcadık

BKM’nin 2019 yılı kartlı ödeme verilerine göre, toplam kartlı ödeme tutarı 2019’da 1 trilyon TL’ye yaklaştı. En fazla kartlı ödeme yapılan sektörlerde ilk sırayı 181 milyar TL ile market ve AVM’ler aldı.

Bankalararası Kart Merkezince (BKM) geçen yıl kamu tahsilatlarında kart kabulünün yaygınlaştığı ve toplam kartlı ödemelerin yüzde 20 büyüyerek 1 trilyon TL’ye yaklaştığı bildirildi.

BKM tarafından 2019 yılı kartlı ödeme verileri açıklandı. Buna göre, 2019 “nakitsiz ödemeler” için dönüm yılı oldu. Geçen yıl kamu tahsilatlarında kart kabulü yaygınlaşırken, toplam kartlı ödemeler yüzde 20 büyüyerek 1 trilyon TL’ye yaklaştı. Her 3 kartlı ödemeden 1’inin banka kartlarıyla yapıldığı 2019 yılında, her 5 TL’lik kartlı ödemeden 1 TL’si ise internetten gerçekleşti.

Kartlı ödemeler her geçen gün daha çok tercih ediliyor

Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 37 artışla 134 milyar TL’ye, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise yüzde 17 artışla 844 milyar TL’ye ulaştı. Böylece, toplam kartlı ödeme tutarı 1 trilyon TL barajına yaklaşmış oldu. Kartların kullanım alanı hızla yaygınlaşırken geçen yıl yüzde 38 olan kartlı ödemelerin hane halkı tüketimi içindeki payı, bu yıl yüzde 41 gibi önemli bir seviyeye ulaştı.

Her 3 kartlı ödemeden 1’i banka kartıyla

Rapora göre, her 3 kartlı ödemeden 1’i banka kartıyla gerçekleşirken, banka kartları ile yapılan işlemler içerisinde ödeme işlemlerinin payı yüzde 60 oldu. Bu oranın 2010’da yüzde 24 olduğu görülürken, 10 yıldan daha kısa sürede yaşanan böylesine hızlı bir değişim, banka kartlarının bir ödeme aracı olarak her geçen gün daha çok kabul gördüğünü ortaya koydu. Banka kartlarıyla beraber ticarî kredi kartları da 2019 yılında ödemelerde daha çok kullanıldı. Ticarî kredi kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 19 artışla 209 milyar TL’ye ulaşırken, bu ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı ise yüzde 25 oldu.

Her 5 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten

2019 yılında kartlı ödemelerin internette kullanımı hızla yaygınlaşırken, internetten alış veriş deneyimi yaşayan kişi sayısı da artmaya devam etti. 2018 yılında 139 milyar TL olarak gerçekleşen internetten kartlı ödemeler, 2019’da yüzde 37 artarak 190 milyar TL’ye yükseldi. Rapora göre, genç nüfusun ve dijital dönüşümün etkisiyle, internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 18’i geçti. Yani, her 5 TL kartlı ödemenin 1 TL’si artık internetten yapılır hale geldi.

“Kamuda kart kabulü ‘nakitsiz ödemeler’ açısından önemli

Açıklamada rapora ilişkin görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, son dönemde kamuda kart kabulüne ilişkin yaşanan gelişmelerin “nakitsiz toplum” hedefi için önemli bir katkı sağladığını dile getirdi. Canko, kartlı ödemelerin özellikle kamu tahsilatlarında yaygınlaşmasının, fertlerin kart kullanım alışkanlığı kazanması açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.