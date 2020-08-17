Kartla ödemede rekor kırıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kurban Bayramı’nda 10 milyar liralık kartlı ödeme yapıldığını, geçen seneye göre yüzde 36 artış kaydedildiğini bildirdi.

Temmuz itibariyle yaklaşık 175 milyon banka kartı, 72 milyondan fazla da kredi kartı bulunuyor. Temmuzda her iki karttan da toplamda 112,1 milyar liralık ödeme yapıldı. Temmuz 2019’a göre yüzde 27’lik artış kaydedildi. Temmuzdaki 112,1 milyar liralık ödemenin 92,6’sı kredi kartı, 19,5’i banka kartlarından yapıldı. Kurban Bayramı’na denk gelen 30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde 10,5 milyar liralık kartla ödeme yapıldı. Temmuz 2019’a göre yüzde 36 artış görüldü. Arife gününde 27,2 milyon adet ödeme işlemi yapılarak rekor kırıldı. Geçen sene, Ramazan Bayramı öncesi bu sayı 26,6 milyon adetti. Arife gününde yaklaşık 4.3 milyar liralık kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı’nda toplam beş gün süresince yapılan kartlı ödemelerin yaklaşık beşte ikisini oluşturdu.