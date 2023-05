Kasaplar da ucuz et satmak istiyor

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) perakendeci marketlere olduğu gibi kasap esnafına da ucuz et satması talebinde bulunarak bu konuda yazı yazdıklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Et ve Süt Kurumu (ESK) ile perakendeciler arasında ucuz et satışına ilişkin uygulama piyasada çifte standart oluşturur. Et ve Süt Kurumu perakendeci marketlere verdiği karkas eti kasaplarımıza da vererek halkın ucuz ete ulaşmasının önü açılmalı” dedi.

Palandöken, “Kasaplarımız da ucuz et satmak için böyle bir fırsat beklemektedir. Aksi halde bu uygulama çifte standart oluşturur ve kırmızı et piyasası bu şekilde düzenlenemez. Bu şekildeki uygulama Anayasanın eşitlik ilkesini ve yine anayasanın 173’üncü maddesindeki esnaf ve sanatkârların korunmasına ilişkin maddeye de aykırıdır” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

