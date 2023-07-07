Asgarî ücret ve memur maaşlarında yapılan artışları daha cebe girmeden eriten fahiş zam ve vergiler tamgaz devam ediyor

Zam, zam, zam...

Vergiler gölgede bıraktı

TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarına tepkiler devam ederken, torba yasadan çıkan ek vergiler asgarî ücrete ve memur maaşına yapılan zamları gölgede bıraktı. Asgarî ücreti hatırlatan ekonomistler, memur maaşlarının da enflasyon karşısında kısa sürede eriyeceğini söylediler.

Ancak iki ay dayanacak

Prof. Dr. Şenol Babuşçu: “Devlet bir yandan verirken bir yandan alıyor. MTV Temmuz’da iki katı alınacak. Maaşlara zam yapılırken vergileri arttırıyorlar. Vatandaşın geliri artarken giderleri de fazlasıyla artıyor. Asgarî ücrette olduğu gibi memur maaşları da iki ay dayanabilecek.”

***

Kaşıkla verip kepçeyle almaya devam

TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamlarına tepkiler sürerken, torba yasadan çıkan ek vergiler asgari ücret ve memur maaşına yapılan zammı gölgede bıraktı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını duyurdu. Yapılacak zammı değerlendiren ekonomistler, gelirlerin artarken giderlerin de arttığına dikkat çekerken, zamların önümüzdeki aylarda eriyeceği görüşünde. Artı Gerçek’in haberine göre, Maraş merkezli depremlerin ardından yapılacak zamların seçimden sonrasına bırakıldığını dile getiren Ekonomist Güldem Atabay, kurumlar vergisi artışlarının geleceğini, bir takım istisnaların silineceğini söyledi. Memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin de (MTV) iki katına çıktığını belirten Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr.Şenol Babuşçu, “Devlet bir yandan verirken bir yandan alıyor” dedi. Ekonomist ve akademisyen Doç. Dr. Baki Demirel ise “Kur artışı devam ederse ve Türkiye, Arjantin gibi kur faiz sarmalına girerse çok ciddi anlamda emekçi yoksullaşmasını görebiliriz” dedi.