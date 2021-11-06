Kasım ayının burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.​​​​​​​ AA

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