Kasko fiyatları yerinde durmuyor

Son 10 yılın en yüksek seviyesini gören otomobil fiyatları, kasko sigortasının tansiyonunu yükseltti. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana kasko fiyatlarındaki artış %250’yi buldu.

Yılın son çeyreğinde artışların süreceğini belirten uzmanlar, fiyatlardaki artışa rağmen doğru ek teminat seçimiyle uygun fiyatlı kasko yaptırılabileceğini belirtiyor. Kasko primlerinin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından trafik sigortası fiyatlarına getirilen yeni düzenlemeyle daha da yükselmesi bekleniyor. BiFiyatla.com Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duran, “Araç sınıfları göz önüne alındığında kasko fiyatları şahıs otomobillerinde hasarsızlık indirimiyle birlikte 1.500 TL’den başlıyor. Ağır hasarlı, riskli, yüksek fiyatlı ve spor otomobillerde 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. Otomobil fiyatları ve yedek parça maliyetlerindeki artışa paralel olarak, kasko fiyatlarındaki tırmanışın da yılın son çeyreğinde sürmesini bekliyoruz” dedi. Yalova - Recep Bozdağ

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