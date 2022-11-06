"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Kayıt dışı uyarısı

06 Kasım 2022, Pazar
Ekonomist Ali Ağaoğlu, yükselen maliyetlere asgari ücret de eklendiğinde bazı işletmelerin kayıt dışı istihdama yöneleceğini belirterek ”İflas gelecek, işsizlik gelecek” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekimde yıllık enflasyon yüzde 85,51 oldu. Üretici fiyatları aylık yüzde 7,83 artarken, yıllık yüzde 151,50’den yüzde 157,69’a yükseldi. Enflasyon alım gücünü düşürürken, maliyetlerdeki artış şirketleri zor duruma düşürüyor. Türkiye’nin ticaretinin yüksek olduğu ülkelerde resesyonun kendini hissettirmesinin etkileri de görülmeye başladı. Üstelik maliyet artışları durmuyor. Dünya’nın YouTube yayınında gazeteci Hakan Güldağ’la gelişmeleri değerlendiren Ali Ağaoğlu, şunları söyledi: ”Açıklanan ve yönetilen fiyatlar var. Ben ucuz, pahalı kavramını kaybettim. Enflasyon üstü beklenti ortaya çıktığında veya enflasyon beklentileri bozulduğunda fiyatlama davranışı otomatik olarak bozulur. Zaten enflasyonun yarattığı en büyük problem budur. Enflasyonda fiyatlanma davranışları bozulur. Onlar bozulduğu anda doğru nedir, ucuz nedir, pahalı nedir, yanlış nedir hepsi birbirine karışır.

‘İflas gelecek, işsizlik gelecek’

Özellikle asgari ücret arttığında bazı işletmeler ya kayıt dışına kaçacaklar ya ucuz işgücü için kayıt dışını daha fazla kullanan özellikle göçmenler veya mülteciler tarafına kayacaklar. Veya bazıları işi bile kapatacaklar. İflas gelecek, işsizlik gelecek. Şimdi bu çok garip bir durum ve tehlike bir iki ay sonra bizi bekliyor.” TL kredi faiz oranlarının mevduat faizi oranlarından aşağıda olduğu belirten Ağaoğlu, “Bunlar eşyanın tabiatına aykırı gerçekten. Bunu zorlamayalım. Evet dünyaya müthiş bir deney hediye ediyoruz ama bu deneyin altında kalmak üzereyiz. Deney umarım elimizde patlamaz. Deney zayiatı haline gelmeyelim.” İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, hafta başındaki bir toplantıda Merkez Bankası’nın getirdiği düzenlemeler nedeniyle bankacılık sektörünün ‘yeni ekonomi modeli’nin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek hale geldiğini söylemişti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rejim, şahıslara değil kurallara dayanmalı

    Kayıt dışı uyarısı

    Meclis’te parti - devlet soruları

    Yeni bir hayata hazır mısınız?

    Derbide 3 puan Galatasaray'ın oldu

    Türkiye Varlık Fonu’nun borçlarında yüzde 45 artış

    AB standartlarını Türkiye’de uygulamaya koyacağız

    Özgürlüğü kısıtlayan tüm yasaları değiştireceğiz

    Yurt genelinde yağışlı hava kapıda

    Yarın daha büyüğü gelebilir

    Müsilaj bitmedi ve bitmeyecek

    Mutfak tüpüne de zam geldi

    Ukrayna’da 4,5 milyon kişi elektriksiz kaldı

    Biden: Cumhuriyetçiler çoğunluğu kazanırsa beni azledecekler

    'İyileşince protestolara yeniden başlayacağım'

    Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

    'İsrail'i, saldırılara son vermeye zorlayın'

    Venezuelalı göçmenler insani uçak bekliyor

    'Bu hafta en şiddetli çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaştı'

    Bu şekilde karşıya geçiyorlar

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    TOGG Avrupa sanayisini çökertti!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beyanat ve Tenvirler
    Genel

    Rejim, şahıslara değil kurallara dayanmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    İktidarın gürültüsü ve boş midenin gurultusu
    Misbah ERATİLLA

    “Emirdağ Lahikası-2”nin hikâyesi
    Mehmet KARA

    Bir garip medya açılımı
    Ahmet BATTAL

    Doğu Bloku edebiyatına alternatif
    Rifat OKYAY

    Uçup giden nedir?
    Mehmet KOVANCI

    Hatalar ve kusurlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.