Kayıt dışı uyarısı

Ekonomist Ali Ağaoğlu, yükselen maliyetlere asgari ücret de eklendiğinde bazı işletmelerin kayıt dışı istihdama yöneleceğini belirterek ”İflas gelecek, işsizlik gelecek” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekimde yıllık enflasyon yüzde 85,51 oldu. Üretici fiyatları aylık yüzde 7,83 artarken, yıllık yüzde 151,50’den yüzde 157,69’a yükseldi. Enflasyon alım gücünü düşürürken, maliyetlerdeki artış şirketleri zor duruma düşürüyor. Türkiye’nin ticaretinin yüksek olduğu ülkelerde resesyonun kendini hissettirmesinin etkileri de görülmeye başladı. Üstelik maliyet artışları durmuyor. Dünya’nın YouTube yayınında gazeteci Hakan Güldağ’la gelişmeleri değerlendiren Ali Ağaoğlu, şunları söyledi: ”Açıklanan ve yönetilen fiyatlar var. Ben ucuz, pahalı kavramını kaybettim. Enflasyon üstü beklenti ortaya çıktığında veya enflasyon beklentileri bozulduğunda fiyatlama davranışı otomatik olarak bozulur. Zaten enflasyonun yarattığı en büyük problem budur. Enflasyonda fiyatlanma davranışları bozulur. Onlar bozulduğu anda doğru nedir, ucuz nedir, pahalı nedir, yanlış nedir hepsi birbirine karışır.

‘İflas gelecek, işsizlik gelecek’

Özellikle asgari ücret arttığında bazı işletmeler ya kayıt dışına kaçacaklar ya ucuz işgücü için kayıt dışını daha fazla kullanan özellikle göçmenler veya mülteciler tarafına kayacaklar. Veya bazıları işi bile kapatacaklar. İflas gelecek, işsizlik gelecek. Şimdi bu çok garip bir durum ve tehlike bir iki ay sonra bizi bekliyor.” TL kredi faiz oranlarının mevduat faizi oranlarından aşağıda olduğu belirten Ağaoğlu, “Bunlar eşyanın tabiatına aykırı gerçekten. Bunu zorlamayalım. Evet dünyaya müthiş bir deney hediye ediyoruz ama bu deneyin altında kalmak üzereyiz. Deney umarım elimizde patlamaz. Deney zayiatı haline gelmeyelim.” İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, hafta başındaki bir toplantıda Merkez Bankası’nın getirdiği düzenlemeler nedeniyle bankacılık sektörünün ‘yeni ekonomi modeli’nin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek hale geldiğini söylemişti.

Haber Merkezi

