Kayseri’de de ekmek zamlandı

Kayseri’de 200 gram ekmeğin fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.

Ekmek 2.5 TL’den 3.5 TL’ye yükseltildi. Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan tarafından oda üyelerine gönderilen mesajda girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı ekmeğe zam yapıldığını belirtti. Yapılan zam ile beraber oluşan fiyat listesi şu şekilde: “Pişmiş 200 gram ekmek 3.5 TL, pişmiş 180 gram pide 3.5 TL, pişmiş 360 gram pide 7 TL, pişmiş 120 gram sandviç 3 TL, lavaş pişmişi 150 gram 4 TL, lavaş pişmişi 300 gram 8 TL, kıymalı ve peynirli 200 gram hamurdan pişirme 4.5 TL.” Haber Merkezi



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