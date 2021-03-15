KÇÖ uzatılmalı

Kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Nakdi ücret desteği ve işten çıkartmaların 2 ay uzatılması kararı sevindirici oldu fakat bunlar kısa çalışma ödeneğiyle birlikte yıl sonuna kadar uzatılmalı. Piyasaların ve çalışanların rahatlaması için, pandeminin etkilerinin azalması için bu durum şart görünüyor” dedi.

Esnafın birkaç ay içerisinde toparlanamayacağını hatırlatan Palandöken, “Esnafımız çok uzun zaman sonra kademe kademe halen belirli çalışma saatleri ile ayağa kalkmaya çalışıyor. Fakat o kadar uzun zamandan sonra bir anda kazancın eskiye dönmesi beklenmez. Esnafımızın, yanında çalışanların, dolayısıyla sektörlerin ve piyasaların tam canlılık kazanması uzun yıllar sürecek. Bununla birlikte ödenemeyen faturalar, piyasalardaki haksız rekabet koşulları, vatandaşların temkinli olmak adına birçok ihtiyacını hala internetten yapması gibi durumlar da var. Yani kazanç ve müşteri azlığı halen devam ediyor” diye konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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