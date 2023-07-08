KDV artışının etkisi 30 milyar TL

Ekonomistler kurumlar vergisinde yapılan artışın 100 milyar TL’nin üzerinde, MTV’nin ise yaklaşık 40 milyar TL bütçe geliri sağlayacağını hesaplayarak, bugün açıklanan KDV artışının etkisinin 30 milyar TL civarında olduğunu belirtti.

Dünya gazetesinin haberine göre, QNB Finansbank tarafından yayımlanan değerlendirmede, düzenlemenin enflasyona etkisi hakkında, “1-1.2 puan civarında olacağını hesaplıyoruz. TÜFE’ye etkisinin yaklaşık yarısının bu, kalanının gelecek ay görüleceğini tahmin ediyoruz” denildi. Haber Merkezi

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