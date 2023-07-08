KDV’de tarih sıkıntısı

Finans Uzmanı Murat Özsoy, yarın yürürlüğe girecek olan KDV oranıyla ilgili yeni düzenlemelerin reel sektörde üretici ve alıcılar arasında ciddi tartışmalara ve ihtilaflara sebep olacağını belirtti.

10 Temmuz tarihinden sonra mal teslim eden üreticilerin yüzde 20 KDV oranıyla fatura kesmek zorunda kalacaklarını aktaran Özsoy, bu durumun alıcılar tarafından ilave 2 puanlık bir maliyet artışı olarak karşılanacağını ifade etti. Bu durumun enflasyonu düşürmek değil arttırmak olduğunu vurgulayan Özsoy, 7 Temmuz’da duyuru yapılıp 10 Temmuz tarihine süre kısıtı konulmamış olsaydı bu tür bir durumun yaşanmayacağını vurguladı. Özsoy, bu nedenle acilen yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ve 10 Temmuz tarihini daha ileri bir tarihe erteleme ihtiyacının reel sektörün önemli bir konusu olduğunu değerlendirdi.

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