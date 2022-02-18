KDV düştü, fiyat arttı

Yumurtada yem maliyetinin yansıtılmasıyla geçen Cuma günü yapılan zam, yüzde 7’lik KDV indirimini etkisiz kıldı.

Yumurtaya yapılan son fiyat artışı KDV indiriminin öncesine denk gelmesi tüketicilerin de dikkatini çekti. 30’lu L boy yumurta Cuma günü yapılan zammın ardından markette 36,5 liradan 46 liraya yükseldi. Yüzde 7’lik KDV indirimine rağmen 42,90 TL ile raflarda yer aldı. Dolayısıyla, yumurta fiyatı KDV indirimine rağmen 36,5 liradan 42,9 liraya yükselerek yüzde 17,5 zam görmüş oldu. Dünya’nın haberine göre, üreticiler 3 Şubat’ta yumurtayı 95 kuruştan satarken, yemin kilogram maliyeti 5 lira 21 kuruştu. 15 Şubat itibarıyla yemin kilogram maliyeti 5 lira 67 kuruşa çıkınca, üretici 1,10 kuruşa yükseltti. Haber Merkezi

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