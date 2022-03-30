KDV indirimleri çare değil

İktidarın enflasyonla mücadele etmek için izlediği yol yine KDV indirimi oldu.
Esnafa göreyse fiyatların düşmesi için akaryakıt, elektrik gibi üretim kalemlerinden alınan verginin azaltılması gerekiyor. Şubat ortasında gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8’den 1’e indirildi. Ancak gıdadaki yedi puanlık indirim, yüksek maliyetler nedeniyle fiyatlara yansımadı.
DW Türkçe’nin haberine göre, Vergi uzmanı Nedim Türkmen, “Tüketicinin azalan KDV yükleri nedeniyle daha fazla alışveriş yapması özendirilmek isteniyorsa bu indirimlerin fiyatların yükselmesine çare olmadığını hepimiz çok yakından biliyoruz” dedi.
Haber Merkezi