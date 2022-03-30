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30 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

KDV indirimleri çare değil

30 Mart 2022, Çarşamba 18:55
İktidarın enflasyonla mücadele etmek için izlediği yol yine KDV indirimi oldu.

Esnafa göreyse fiyatların düşmesi için akaryakıt, elektrik gibi üretim kalemlerinden alınan verginin azaltılması gerekiyor. Şubat ortasında gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8’den 1’e indirildi. Ancak gıdadaki yedi puanlık indirim, yüksek maliyetler nedeniyle fiyatlara yansımadı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Vergi uzmanı Nedim Türkmen, “Tüketicinin azalan KDV yükleri nedeniyle daha fazla alışveriş yapması özendirilmek isteniyorsa bu indirimlerin fiyatların yükselmesine çare olmadığını hepimiz çok yakından biliyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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  • salih

    30.3.2022 19:35:52

    AKP seçime git. Seçime. Sana manda yoğurdu yedirmek boynumuzun borcu olsun. Üzerine de hurma takviyeli ve ballı olacak.

Risale-i Nur Külliyatı

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