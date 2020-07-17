KDV oranları düşürülmeli

Pandemi süresince gıda ve temizlik ürünlerindeki KDV’nin kaldırılması ya da yüzde 1’e indirilmesi talebini Cumhurbaşkanı’na yazdıkları mektupla ilettiklerini ve talepleri ile ilgili olumlu gelişmeleri beklediklerini kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklamalarda bulundu.

Palandöken, “Vatandaşın zaruri ihtiyaçları arasında başı çeken ve sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli. KDV oranı aşağı çekilip maliyetlerin azaltılması fiyatları düşürürken enflasyon da düşüşe geçer. Başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın alım gücü yükselir. Özellikle korona virüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde gıda ve temizlik ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. KDV´nin düşürülmesi aynı zamanda enflasyonla mücadeleye de destek olur. KDV’nin düşürülmesi devleti zarara uğratmaz, aksine vergi gelirlerini artırır” şeklinde konuştu. Ankara-Recep Gören

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