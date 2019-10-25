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25 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Kelebek mağazalarında Mimarlar hizmet verecek

25 Ekim 2019, Cuma 21:51
Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan KELEBEK, küresel bir marka olma hedefiyle çıkılan yeni yolculuğunu bir basın toplantısıyla duyurdu.

Marka CEO’su Davut Doğan, yaptığı konuşmada, KELEBEK’in 2019 yılında ulaştığı 120 mağaza sayısını 5 yıl içerisinde, yurtiçi ve dışında 400’e ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.  Her ilde bir KELEBEK mağazası olmasını arzuladıklarını sözlerine ekleyen Davut Doğan, ulaşılabilir fiyatlarla, kaliteden taviz vermeden, ölçek büyüklüğü ve AR-GE çalışmalarıyla bu hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. 2019 yılının bütün zorluklarına rağmen, hedeflere ulaşma yolunda fırsatları da beraberinde sunan bir yıl olduğunu kaydeden Doğan, yıl sonuna kadar mağaza açılışlarını sürdüreceklerini paylaştı. Bugün Azerbaycan, Libya, S. Arabistan, Kuzey Irak, Avusturya, KKTC, Malta, Sri Lanka, Hindistan ve son olarak Maritius ve Katar’ın katılmasıyla 11 ülkede toplam 16 noktada yer alan KELEBEK’in 5 yıl içerisinde yurtdışında 60 mağazaya çıkmayı hedeflediklerini paylaştı.  Davut Doğan, “Tüm KELEBEK mağazalarımızda mimar çalıştırma zorunluluğu getirdiğimizden, yıl sonuna kadar 135 mobilya ve 15 mutfak bayimiz için mimar işe alımı yapacağız. Yani 150 mimara istihdam olanağı sağlamış olacağız. Mimarların yapacağı hizmet ücretsiz olacak” diye konuştu. 

İstanbul -Yeni Asya

 

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