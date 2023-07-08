Kemeri önce siz sıkın

Önceki gece yarısı kararı ile KDV’deki artışın iğneden ipliğe gelen zamlara muhalefetten tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’de adı konulmamış bir IMF programı uygulandığını belirterek, “Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor. Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız. Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim!” dedi.

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HARAÇ EKONOMİ İLE EKONOMİ DÜZELMEZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın gece yarısı kararnameleriyle beceriksizliğinin zamlı faturasını vatandaşa kestiğini belirterek, “Temel insani ihtiyaçlara ‘haraç’ ile ekonomi düzelmez. Acı reçeteyi iktidar önce kendisine uygulamak zorunda. Defalarca ikaz ettik: Anayasaya, yasalara ve hukuka uyun. Tüm kurumların her kademede yetkin isimlerle çalışmasını sağlayın. Bağımsız kurumlardan elinizi çekin. Devleti batırma projesi olan KKM’yi sonlandırın. Önce Beştepe tasarrufa başlasın: Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları ve araçlarınızı azaltın. Kamu ihale mevzuatını değiştirin. Varlık Fonu gibi paralel Hazine uygulamalarına son verin. Sözde değil özde şeffaflığa TÜİK hesaplarından başlayın. 9Tüm kurumları Sayıştay denetimine açın. Milletin sofrasındaki ekmekten, banyosundaki temizlik malzemelerinden, cebindeki telefondan elinizi çekin!” diye konuştu.

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Ekonomi yanlış yönetiliyor

“Sizin yaptığınızı Deli Dumrul yapmaz!” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cahil, iş bilmez ekonomi yöneticileriniz ülkemizin ekonomisini çökertip kenara çekildi faturasını ödemek de milletimize mi düştü? Bu zamların izahı yok. Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz. Asgari ücret zammı da, memur maaş zammı da daha gelmeden eridi. Ekonomiyi yanlış yönetiyorsunuz, ülkeyi uçuruma sürüklüyorsunuz” dedi.

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SİSTEM DÜZELMEDEN EKONOMİ DÜZELMEZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yaptığı açıklamada emeklilere yapılan yetersiz zamma tepki göstererek, “Gerekli önlemler alınmadıktan sonra yüzde 25 değil; yüzde 50 zam da yapsanız birkaç ay içerisinde o zam erimeye mahkum! Sistem bozuk, bu sistem düzelmeden ekonomi düzelmez” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA - MEHMET KARA