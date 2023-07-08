"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Kemeri önce siz sıkın

08 Temmuz 2023, Cumartesi 22:36
Önceki gece yarısı kararı ile KDV’deki artışın iğneden ipliğe gelen zamlara muhalefetten tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’de adı konulmamış bir IMF programı uygulandığını belirterek, “Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor. Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız. Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim!” dedi. 

***

HARAÇ EKONOMİ İLE EKONOMİ DÜZELMEZ 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın gece yarısı kararnameleriyle beceriksizliğinin zamlı faturasını vatandaşa kestiğini belirterek, “Temel insani ihtiyaçlara ‘haraç’ ile ekonomi düzelmez. Acı reçeteyi iktidar önce kendisine uygulamak zorunda. Defalarca ikaz ettik: Anayasaya, yasalara ve hukuka uyun. Tüm kurumların her kademede yetkin isimlerle çalışmasını sağlayın. Bağımsız kurumlardan elinizi çekin. Devleti batırma projesi olan KKM’yi sonlandırın. Önce Beştepe tasarrufa başlasın: Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları ve araçlarınızı azaltın. Kamu ihale mevzuatını değiştirin. Varlık Fonu gibi paralel Hazine uygulamalarına son verin. Sözde değil özde şeffaflığa TÜİK hesaplarından başlayın. 9Tüm kurumları Sayıştay denetimine açın. Milletin sofrasındaki ekmekten, banyosundaki temizlik malzemelerinden, cebindeki telefondan elinizi çekin!” diye konuştu.

***

Ekonomi yanlış yönetiliyor

“Sizin yaptığınızı Deli Dumrul yapmaz!” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cahil, iş bilmez ekonomi yöneticileriniz ülkemizin ekonomisini çökertip kenara çekildi faturasını ödemek de milletimize mi düştü? Bu zamların izahı yok. Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz. Asgari ücret zammı da, memur maaş zammı da daha gelmeden eridi. Ekonomiyi yanlış yönetiyorsunuz, ülkeyi uçuruma sürüklüyorsunuz” dedi.

***

SİSTEM DÜZELMEDEN EKONOMİ DÜZELMEZ 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yaptığı açıklamada emeklilere yapılan yetersiz zamma tepki göstererek,  “Gerekli önlemler alınmadıktan sonra yüzde 25 değil; yüzde 50 zam da yapsanız birkaç ay içerisinde o zam erimeye mahkum! Sistem bozuk, bu sistem düzelmeden ekonomi düzelmez” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 430
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'

    Gazeteciler: Endişeliyiz

    Emekli sahipsiz kaldı

    İstanbul’da ekmek 8 TL oldu

    Kemeri önce siz sıkın

    Bedava doğalgaz da ek bütçeye gerekçe oldu

    Yasaklama değil, sınırlama gerekli

    Güneydoğu kavruldu

    Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor

    ''SUV'' ilgisi gittikçe büyüyor

    Şile'deki selden helikopterle kurtarıldılar

    Hayalet ağları deniz canlılarına zarar veriyor
    📷

    Kurbanla kardeşliği paylaştık - Afrika ve Asya'daki kardeşlerimizin yüzü güldü

    Kızamık artık her yerde

    Gözler kritik NATO Zirvesine çevrildi

    Srebrenitsa soykırımının sorumlularından 4'üne müebbet 45'ine 699 yıl hapis cezası

    Müslüman ülkelere uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha güçlü şekilde geri getirecek

    ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası desteği "savaş suçu"

    Duble MTV’de AYM kararı tartışılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Göç kervanına son katılanlar
    Genel

    Emekli sahipsiz kaldı
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa öğretmenin arayışı
    Sebahattin YAŞAR

    Şeytan deyince ne aklınıza geliyorsa, sizin şeytanınız odur
    Mehmet KARA

    Meclis’te bir garip böcek olayı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yine Kur’an, yine İsveç, yine NATO
    Genel

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'
    Adnan NACİR

    SağanAK
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyetin güzellikleri Kur’ân’ın irşadından

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.