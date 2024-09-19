Kepenk kapatmalar artabilir

Sinop Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Altunöz, Cumhuriyet’e ekonominin son durumunu değerlendirdi.

Altunöz, gelecek dönemlerde daha fazla iflasın meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekerek “Özellikle faiz oranlarının yüksekliği ve enflasyonist baskılar, şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırarak nakit akışlarını zorluyor. Bu durum, iflas ve konkordato başvurularında artışa neden oluyor. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla iflasın meydana gelmesi muhtemel. Özellikle KOBİ’ler ve düşük kârlılıkla çalışan firmalar, finansmana erişim konusunda daha büyük zorluk yaşayabilir. Enerji fiyatları, hammaddeler ve işgücü maliyetleri gibi kalemlerdeki artışlar, kârlılıklarını koruyamayan firmalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Özellikle enerji, inşaat, perakende ve sanayi gibi yüksek maliyetli sektörlerde iflasların artması beklenebilir” dedi. Haber Merkezi

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