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11 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Kıdem tazminatına çökme planı

11 Eylül 2024, Çarşamba 12:53
OKS’nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

Ekonomide üç yıllık dönemi kapsayan yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi’de (OKS) geliştirici düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi.

OVP’deki yapısal düzenlemeler arasında “Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır” ifadesi yer aldı. Programda yer alan bilgilere göre, OKS’nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Ayrıca BES’teki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.

TES’in yeniden gündeme gelmesiyle birlikte kıdem tazminatı tartışmaları derinleşirken  Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kısa ve öz: Tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kıdem tazminatına çökme planıdır!” dedi.

Çelik, hükümetin bir yandan kıdem tazminatını tasfiye etmek bir yanda da düşük emekli aylıklarına verilen tepkileri bertaraf etmek için bir taşla iki kuş vurma planı içerisinde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

 

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