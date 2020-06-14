Kıdem tazminatına dokundurtmayız

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “AKP iktidarı salgın dönemini fırsata dönüştürerek ‘kıdem tazminatını’ gasp etmenin yollarını arıyor, buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Kıdem tazminatına TES tuzağı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “AKP iktidarı salgın dönemini fırsata dönüştürerek ‘kıdem tazminatını’ gasp etmenin yollarını aramaktadır” dedi. Yaptığı açıklamada, iktidarın geçmişte olduğu gibi bugünde krizin yükünü emekçilere ödetmek için “Kıdem tazminatı fonu ve esnek çalışma”yı gündemine aldığını söyleyen Mehmet Balık, “Son günlerde; ‘çalışma hayatında reform’, ‘İstihdam Kalkanı Paketi’, ‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ uygulamalarının gündeme gelmesinin tesadüf olmadığı görülmüştür. Mevcut ‘kıdem tazminatı’ uygulamasının tasfiye edilerek, ‘kıdem tazminatı fonu’ kurulması ile işçinin iş güvencesi dayanağı ortadan kaldırılmak istenmektedir. Esnek çalışmanın sınırsız şekilde uygulanması ile de işçinin kurallı olarak çalıştığı iş yeri, iş zamanı ve koşullarının patronların keyfi tutumuna bırakılması amaçlanmaktadır” dedi.

İŞ GÜVENCESİ ORTADAN KALDIRILMAK İSTENİYOR

Ekonomik darboğazın yaşandığı, enflasyon ve işsizlik rakamlarının tavan yaptığı dönemde iktidar tarafından kıdem tazminatı, esnek çalışma, iş güvencesi gibi hassas meselelere el uzatılmasının emekçilerin ve emek örgütlerinin eylem birlikteliği yapamamasından kaynaklandığını ifade eden Mehmet Balık, “Hükümet ve patronlar sendikaların içinde bulunduğu durumda cesaret almaktadır. Milyonlarca emekçi salgın şartlarıyla boğuşurken AKP hükümeti milyonlarca emekçinin çalışma yaşamını kuralsızlaştırmanın koşullarını aramakta, iş güvencelerini ortadan kaldırmak istemekte ve kıdem tazminatı hakkını hedefe koymaktadır. Bu iki kazanım sadece işçilerin değil kamu emekçilerinin de temel kazanımıdır” diye konuştu.

Ankara- Recep Gören