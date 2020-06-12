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12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Kıdem tazminatına TES tuzağı

12 Haziran 2020, Cuma
Hükümet, Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES), Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) dönüştürerek zorunla hale getirmeye hazırlanıyor.

TES, kıdem tazminatının mevcut halini kaldırarak fona dönüştürmeyi ve işçi ile işverenden kesinti yapılmasını öngörüyor. gazeteduvar’ın haberine göre, Korona salgını döneminde hükümet, mevcut kazanılmış kıdem tazminatı hakkını budamak için yeniden harekete geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ni (TES) gündeme getirdi. Peki TES nedir? Hangi değişiklikler amaçlanıyor? Bilgilere göre TES ile kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi amaçlanıyor. Tartışmaya açılan modellerden ilki yasalaşırsa çalışanın brüt ücretinin yüzde 3’ü her ay tamamlayıcı emeklilik hesabına aktarılacak. Bu miktar yıllık 30 günlük kıdem tazminatının 11 gününe denk geliyor. Yüzde 5.33 ise işveren sorumluğunda kalacak. Mevcut yasaya göre çalışanlar her yıl için bir brüt ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bu arada, çalışanlar, 60 yaşına gelince kıdem tazminatında biriken paranın sadece yüzde 25’ini çekebilecek. Geri kalan kıdem tazminatı ise ‘ek gelir’ adı altında emekli maaşına eklenecek.

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