Kimlik, ehliyet ve pasaport da zamlandı

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’ne göre; 2024 yılında ehliyet, yeni ve kayıp kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi fiyatları yükseldi. Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İşte değerli kağıtların yeni ücretleri: Noter kağıtları 87 TL Beyanname 87 TL Protesto, vekaletname, resen senet 174 TL Pasaport 790 TL İkamet izni 565 TL Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL Değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL Kayıp nedeniyle kimlik 260 TL Aile cüzdanları 705 TL Sürücü belgeleri 990 TL Sürücü çalışma belgeleri 990 TL Motorlu araç tescil belgesi 885 TL İş makinesi tescil belgesi 740 TL Banka çekleri 55 TL Mavi kart 130 TL Yabancı çalışma belgesi 565 TL Çalışma izni muafiyet belgesi 565 TL. Haber Merkezi

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