TÜİK’İN AÇIKLADIĞI İŞSİZLİK RAKAMLARI ELEŞTİRİLİRKEN, UZMANLAR GERÇEK RAKAM İÇİN “EN AZ İKİ KATI” DİYOR.

İş aramayı bırakanlar

Prof. Dr. Yalçın Karatepe: “TÜİK’in açıkladığı 3 milyon 971 bin kişiye, iş aramayı bırakmış olan 3 milyon 728 bin kişiyi de eklediğimizde toplam işsiz sayısı 7 milyon 700 bine ulaşıyor. Bu sayıyı esas aldığımızda işsizlik oranı yüzde 22.76.”

Ücretsiz izin ve kısa çalışma

“Bu sayıya kovid-19 nedeniyle ücretsiz izne çıkarılanları ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananları da eklememiz gerekiyor. Sadece ücretsiz izne çıkarılanları dikkate alırsak, fiilî işsizlik oranının yüzde 25.7 olduğunu görürüz.”

İşsizlik fonu eriyor

Türkİye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Fonu aylık basın bültenine göre, Mayıs 2020 sonu itibariyle fonun toplam varlığı 127 milyar 335 milyon TL olarak gerçekleşti. Fonun Nisan ayı sonundaki varlığı 133 milyar 223 milyon TL düzeyindeydi.

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Kimse inanmadı

Ekonomist Yalçın Karatepe, TÜİK’in işsizlik verilerine dair, “Bu sene çalışan sayısının azalmasıyla birlikte işsizlik oranı da azalmış ve yüzde 13,2’ye inmiş. Daha az çalışan ile daha düşük işsizlik oranı. Biz mu’cizeleri severiz” dedi ve rakamlara kimsenin inanmadığını vurgulamış oldu.

TÜİK’in verilerine göre Mart ayında Türkiye’de hem iş gücünde hem de işsiz sayısında azalma oldu. Ekonomist Yalçın Karatepe TÜİK’in işsizlik verilerini değerlendirdi. DW Türkçe’nin haberine göre, Karatepe, “Pek çok ülkede istihdam verileri güncel olarak açıklanırken Türkiye’de üç ay gecikmeli olarak açıklanıyor. Sanırım ‘veri işleme’ uzun zaman alıyor” dedi. Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, başta hizmetler sektörü olmak üzere, pek çok sektörde üretiminin ya tamamen durduğunu ya da önemli ölçüde azaldığını vurgulayan Karatepe, “Açıklanacak olan işsizlik verilerini dört gözle beklemeye başladık. Ve beklenen açıklama geldi. Çarşamba günü TÜİK Mart ayı istihdam verilerini açıkladı. Açıkladı, açıklamasına ama manşetten verilen ile detay verileri karşılaştırdığımızda kafamız iyice karıştı” diye konuştu. Karatepe, TÜİK’in öne çıkardığı verilerde, “Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti” denildiğine dikkat çekti.

YA AYRINTILAR?

“Detaya bakmazsanız gerçek resmi göremezsiniz” diyen Karatepe şunalrı kaydetti: “Türkiye’de 15 yaş üstü nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artmış. Diğer bir ifade ile ‘çalışabilir nüfus’ bir milyon kişi artmış. Buna göre ‘iş gücünün’ de artması lazım. Ama maalesef öyle olmamış(!) Nüfus artarken iş gücümüz geçen yıla göre 2 milyon 235 bin kişi azalmış. Nüfus artışı ile birlikte düşündüğümüzde iş gücüne dâhil olmayanlar 3 milyon 274 bin kişi artmış. Sayılar kafanızı karıştırıyor mu? Zaten istedikleri de kafanızın karışması. TÜİK verileri diyor ki geçen yıl 2 milyon 269 bin kişiyi işsiz saymıyorduk çünkü onlar iş aramıyordu ama iş olsaydı çalışırdık diyorlardı. Bu yıl bu sayı yaklaşık 1,5 milyon kişi artmış. Diğer bir ifade ile iş aramayanların sayısı 3 milyon 728 bine çıkmış. Ee, siz iş aramazsanız işsiz sayılmazsınız ki!

GERÇEK RAKAMLAR

TÜİK’in iş gücüne dâhil etmediği ‘iş aramayıp, çalışmaya hazır olanları’ da iş gücüne dâhil edersek iş gücümüz 33 milyon 832 bine çıkar. Şimdi TÜİK’in açıklamış olduğu 3 milyon 971 bin kişiye, iş aramayı bırakmış olan 3 milyon 728 bin kişiyi de eklediğimizde toplam işsiz sayısı 7 milyon 700 bine ulaşıyor. Bu sayıyı esas aldığımızda işsizlik oranı yüzde 22,76 çıkar. Bu geniş tanımlı işsizlik olarak adlandırılır. Bu sayıya COVID-19 salgını dolayısıyla ‘ücretsiz izne çıkarılanları’ ve ‘kısa çalışma ödeneğinden yararlananları’ da eklememiz gerekiyor. Demek ki bir dört milyon kişi de bu kapsamda işsiz sayılabilir. Biz sadece ücretsiz izne çıkarılanları dikkate alacak olursak aslında Mart ayında ülkede fiili işsizlik oranının yüzde 25,7 olduğunu görürüz. Mart ayı için açıklanan oranı hatırlıyor musunuz? Evet, yüzde 13,2. Peki yukarıda okuduğunuz en son oran kaç? Yüzde 25,7. Diğer bir ifade ile açıklanan resmi verilerin iki katı kadar insanımızın bir işinin olmadığı görülüyor.

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İşsizlik fonu eriyor

Koronavirüs salgını dolayısıyla daha etkin uygulanmaya başlayan kısa çalışma ödeneğiyle gerilemesini sürdüren İşsizlik Sigortası Fonu, mayıs ayında 127.3 milyar liraya düştü.

Dünya’nın haberine göre, koronavirüs salgını dolayısıyla daha etkin uygulanmaya başlayan kısa çalışma ödeneğiyle İşsizlik Sigortası Fonu’nda gerileme sürdü. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Fonu aylık basın bültenine göre, Mayıs 2020 sonu itibariyle fonun toplam varlığı 127 milyar 335 milyon TL olarak gerçekleşti. Fonun nisan ayı sonundaki varlığı 133 milyar 223 milyon TL düzeyindeydi.

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TÜİK verilerinde korona etkisi yok

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), TÜİK’in işsizlik verilerinin Covid-19 salgınının gerçek etkilerini tam olarak yansıtmadığını, hükümetin iş ve istihdam oluşturmaktaki performansının giderek kötüleştiğini savundu. TÜİK, çarşamba günkü duyurusunda işsiz sayısının mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi, işsizlik oranının da yüzde 13.2 seviyesinde olduğunu bildirmişti. DEVA’nın yazılı açıklamasında işsizlik verilerinin şubat-mart-nisan dönemini kapsadığı, bu yüzden de mart ortasından itibaren ağır şekilde hissedilen salgının etkilerini tam olarak yansıtamadığı belirtildi.

SON 7 SENENİN EN DÜŞÜK RAKAMI

Açıklamada, “Geçen seneden bu yana yaşanan istihdam kaybı 1 milyon 662 bin. Ekonomik durgunluğun başladığı Ağustos 2018’e göre istihdam kaybı 3 milyon 185 bin oldu. İstihdam oranı geçen sene aynı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 45.4’ten yüzde 42’ye düşmüştür. Bu oran son sekiz senenin en düşük rakamı olup hükümetin iş ve istihdam yaratmaktaki performansındaki kötüleşmenin en belirgin göstergesidir. 2019 yılında ortalama yüzde 53 olan işgücüne katılım oranı mart döneminde yüzde 48.4’e gerilemiştir. Bu rakam son yedi senenin en düşük rakamı” ifadelerine de yer verildi.