Kira artışları herkesi bunalttı

Ülke genelinde artan ev ve işyeri kiralarının kiracıları bunalttığına dikkat çekilerek, kamuya ait işyerlerindeki yüksek kira artışının esnafı kepenk kapatmaya zorladığı ifade edildi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülke genelinde artan ev ve işyeri kiralarının kiracıları bunalttığını belirterek, kamuya ait işyerlerindeki yüksek kira artışının esnafı kepenk kapatmaya zorladığını söyledi. Gürer, kira artışlarının, esnafın durumu da göz önünde bulundurularak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Geçen yıl 108 bin lira olan iki dükkânın yıllık kirasının bu yıl 160 bin liraya çıktığını anlatan esnaf, “Bu artış karşısında dükkânı kapatmaktan başka çaremiz kalmayacak. Kiralara bir düşüş yapabilirse bizi de ayakta tutmak için bir destek sağlarsa devam etmeyi düşünüyoruz. Kiralar bu şekilde devam ederse kapatacağız” dedi.

GELİRDEN ÇOK GİDER VAR

Gürer’e yaşadıkları sıkıntıları anlatan esnaf Ercan Ecemiş, ekonomik krizin esnaf gelir gider dengesi olumsuz etkilediğini ve geçmişe göre işlerin daralması ile kira, elektrik gibi ödemelerde zorlandıklarını söyledi. Bir esnaf da işyeri çalışma saatlerinin değişmesi talep ettiklerini ve köy garajında sabah 7’de açıp, akşam 7’de kapattıkları dükkânlarını gece 24.00’e kadar izin verilmesini istedi. Köy garajında ulaşım gideri nedeni ile zorunlu işi olmadan gelip gidenlerin azalmasının da işlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Aynı bölgede iki dükkân işlettiğini ve dükkânlara yüzde 50 zam yaptığını anlatan Ercan Ecemiş kira artışının yanı doğalgaz ücretlerindeki artışı dikkat çekerek, “125 metrekarelik evime de 400 lira doğalgaz ödüyorum, 15 metrekarelik dükkâna da aynı parayı ödüyorum. Zaten kiralar aldı başını gidiyor. Esnaf para kazanamıyor” dedi. Esnafın sorunlarını dinledikten sonra bir açıklama yapan Gürer, “Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta yaşanan fiyat artışları herkes gibi esnafında belini büktü. Niğde’de esnafın en büyük sorunlarından biri sattığı ürünü aynı fiyatla yerine koyamıyor olması ve aylık giderlerinde ciddi şekilde artış yaşanması” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi