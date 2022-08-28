"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Kira artışları herkesi bunalttı

28 Ağustos 2022, Pazar 17:41
Ülke genelinde artan ev ve işyeri kiralarının kiracıları bunalttığına dikkat çekilerek, kamuya ait işyerlerindeki yüksek kira artışının esnafı kepenk kapatmaya zorladığı ifade edildi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülke genelinde artan ev ve işyeri kiralarının kiracıları bunalttığını belirterek, kamuya ait işyerlerindeki yüksek kira artışının esnafı kepenk kapatmaya zorladığını söyledi. Gürer, kira artışlarının, esnafın durumu da göz önünde bulundurularak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.   Geçen yıl 108 bin lira olan iki dükkânın yıllık kirasının bu yıl 160 bin liraya çıktığını anlatan esnaf, “Bu artış karşısında dükkânı kapatmaktan başka çaremiz kalmayacak. Kiralara bir düşüş yapabilirse bizi de ayakta tutmak için bir destek sağlarsa devam etmeyi düşünüyoruz. Kiralar bu şekilde devam ederse kapatacağız” dedi.  

GELİRDEN ÇOK GİDER VAR 

Gürer’e yaşadıkları sıkıntıları anlatan esnaf Ercan Ecemiş, ekonomik krizin esnaf gelir gider dengesi olumsuz etkilediğini ve geçmişe göre işlerin daralması ile kira, elektrik gibi ödemelerde zorlandıklarını söyledi. Bir esnaf da işyeri çalışma saatlerinin değişmesi talep ettiklerini ve köy garajında sabah 7’de açıp, akşam 7’de kapattıkları dükkânlarını gece 24.00’e kadar izin verilmesini istedi. Köy garajında ulaşım gideri nedeni ile zorunlu işi olmadan gelip gidenlerin azalmasının da işlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.  Aynı bölgede iki dükkân işlettiğini ve dükkânlara yüzde 50 zam yaptığını anlatan Ercan Ecemiş kira artışının yanı doğalgaz ücretlerindeki artışı dikkat çekerek, “125 metrekarelik evime de 400 lira doğalgaz ödüyorum, 15 metrekarelik dükkâna da aynı parayı ödüyorum. Zaten kiralar aldı başını gidiyor. Esnaf para kazanamıyor” dedi.   Esnafın sorunlarını dinledikten sonra bir açıklama yapan Gürer, “Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta yaşanan fiyat artışları herkes gibi esnafında belini büktü. Niğde’de esnafın en büyük sorunlarından biri sattığı ürünü aynı fiyatla yerine koyamıyor olması ve aylık giderlerinde ciddi şekilde artış yaşanması” dedi. 

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İkinci elde fiyatlar düşebilir

    İstanbul’dan kaçış

    Maaş zamları vergiye gidiyor

    Binlerce genç döviz mağduru

    Kira artışları herkesi bunalttı

    İnşaattan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü

    Guterres'ten Libya çağrısı

    Trablus'ta tansiyon düşmüyor: Çatışmalarda ölü sayısı 23'e yükseldi

    Bursa'da tur otobüsü uçuruma sürüklendi: 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

    Veliler çaresiz

    Sağlıkta şiddet bitmedi

    Cumhur İttifakı’nın iddiaları boşa düştü

    6’lı masa milletin masası

    Kur’an öğrenen çocuklara hediye

    Acısı hâlâ taze - Başbağlar Katliamı davası yeniden

    Seçim gelsin diye bekliyoruz

    “Başkanlığa hayır” cezasına iptal

    Yüzde 53.4: Erdoğan’ı onaylamıyorum

    Pakistan'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Ukrayna'dan 1 milyon ton tahıl taşındı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yüzde 53.4: Erdoğan’ı onaylamıyorum
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kur’an öğrenen çocuklara hediye
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceylan Çalışkan: Nur Talebesi yağmur gibi olmalı
    Sebahattin YAŞAR

    Bediüzzaman Tiflis’te Nur medresesini açmış
    Genel

    Cumhur İttifakı’nın iddiaları boşa düştü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP’nin şarkıcı üzerinden seçim hamleleri
    Genel

    “Başkanlığa hayır” cezasına iptal
    Ahmet BATTAL

    Altılı masa kumsaltısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.