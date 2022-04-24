Kira fiyatları için ‘karamsar tahmin’

İnşaatçılar henüz maliyetlerin tam olarak konut fiyatı ve kiralara yansımadığını düşünüyor.

Gelecek dönemdeyse herhangi bir indirim beklentileri yok. Habertürk’ten Cem Ali Çinkılıç’a konuşan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, demir, çimento ve hazır beton gibi kalemlere son 30 ayda yüzde 400 ila 500 arasında zam geldiğini ifade etti. Durbakayım, aynı dönemde konuttaki artışın yüzde 250 olduğunu belirterek, konuttaki artışın henüz maliyeti yakalayamadığını dile getirdi. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, emtia fiyatlarındaki artışa dikkat çekerken, yüksek kur ve enflasyon yüzünden konut fiyatlarının artmamasının mümkün olmadığını söyledi. Elmas, “Üstelik bu maliyetlerin geriden yansıdığını düşünürsek fiyatlarda düşüş beklemek de gerçekçi olmaz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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