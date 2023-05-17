Kira isterken mal sahipleri de vicdanlı olmalı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 azaldı. Söz konusu gerileme, Mart’ta yüzde 21,4, Şubat’ta yüzde 18 oranlarında gerçekleşmişti.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, Kiralarda artış oranını 1 Temmuz’a kadar yüzde 25 ile sınırlandıran uygulamanın uzatılması yönündeki açıklamaları değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: “Yüzde 25 sınırının uzatılması, piyasayı biraz daha kaosa sürüklüyor. Geçmiş dönemlerde yapılan TEFE-TÜFE uygulamasına geri dönmekte fayda var. Her iki tarafı korumak adına, TEFE-TÜFE ortalamasını 12 aya bölüp artış talep edilmeli.” Akçam, “Gayrimenkulde maliyetlerin düşürülmesi noktasına önem verilmeli. Çünkü maliyetler, sektör temsilcilerinden gayrimenkul sahipleri ve kiracılara kadar zincirleme etki eden bir şey. Maliyetler düştüğü zaman piyasa rahatlar diye düşünüyorum. Ayrıca kira konusunda mal sahiplerinin de vicdanlı olması önemli” dedi.

Haber Merkezi