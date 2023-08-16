Kiracılara ‘peşin’ ve ‘tahliye’ kıskacı

Kiralık konut fiyatlarındaki artışla birlikte kiracılar uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanıyor.

Ev sahipleri kiraları yıllık ve peşin alarak enflasyona karşı korunmayı amaçlarken kiracının cebi yanıyor. Bununla birlikte kiracılara tahliye taahhütnamesini şartı konuldu. Ev sahipleri konutlarının kira bedellerini yıllık olarak talep etmeye başladı. Ev sahipleri kiraları yıllık alarak enflasyona karşı korunmayı amaçlıyor. Rezidans ve eşyalı daireler daha çok yıllık kiralık bedeli alınan evler olarak öne çıkıyor. Konut kiralamalarında deyim yerindeyse bir diğer aşama ise tahliye taahhütnamesi. Ev sahipleri kontratı imzalamadan önce istenildiği takdirde evi boşaltmasını talep etmek için kiracıdan tahliye taahhütnamesi istiyor. Başaran, son dönemde bu yönde taleplerin arttığını belirterek, “Satılık daire fiyatları yüksek o yüzden çok fazla talep olmuyor. Kiralıkta ise talep devam ediyor. Daireyi kiraya verdiğimiz zaman, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi istiyoruz” şeklinde bilgi verdi. Haber Merkezi

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