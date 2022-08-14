Kirada bu yıl düşüş olmaz

Çevre Bakanı Murat Kurum, ucuz konut projeleri sonrası kiralık ve satılık konutlarda fiyat düşüşü başladığını söyledi.

İstanbul Emlakçılar Odası’ndan itiraz geldi. AKP iktidarı son açıkladığı ‘ucuz konut’ projesiyle kiralık ve satılık emlak fiyatlarının düşüşe geçtiğini iddia ederken “Bu düşüşler yeterli değil” diyen İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Eylül-ekim ayında öğrencilerin gelmesiyle beraber fiyatlarda yine bir artış olacak. Bir yoğunluk yaşayacağız. Bu nedenle bu yıl düşüş beklemiyoruz. Ancak yıl sonundan itibaren düşüşlerin olmasını bekliyoruz” açıklaması yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün Antep’te yaptığı açıklamada “Şuna inanın. Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem kiralarda düşüş başladı” dedi.

ARTIŞ YÜZDE 153, AZALIŞ YÜZDE 13

Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda yüzde 153, son 4 yılda ise yüzde 250 artarken ağustos ayında yüzde 13’e varan bir düşüş yaşandı. Bu düşüşe rağmen hâlâ fahiş fiyatlarda olan kira bedelleri yurttaşları zorluyor. Konut satış ve kiralama bilgilerinin yer aldığı Zingat.com ve Emlakjet internet sitelerinin verilerine göre kiralar, İstanbul’un bazı ilçeleri ile Anadolu’da yedi kentte yüzde 4 ile 13 oranları arasında düştü. Ağustos ayında düşüş yaşayan kentlerden biri de Antalya oldu. Antalya’da kiralarda yüzde 7, Burdur’da yüzde 4, Çorum’da yüzde 8, İzmir’de yüzde 4, Mardin’de yüzde 8, Sinop’ta yüzde 13, Yalova’da yüzde 7 düşüş yaşandı.