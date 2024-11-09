Kiralar 4 yılda yüzde 570 arttı

Pandemiyle birlikte yükselen kiralardaki arış durulmadı. İki yıldır uygulanan ve bu yıl 1 Temmuz’da yürürlükten kaldırılan yüzde 25 kira zam sınırına rağmen, konut kiralarındaki artış yüzde 570’e ulaştı.

Üniversite öğrencilerinin ev ihtiyacı, evlenmeler, boşanmalar, iş amaçlı ikametgahlar ve kentsel dönüşümle birlikte kiralık ihtiyacı giderek artarken, bozulan arz-talep dengesi ve fırsat zamları kira zammını geçen 4 yılda adeta zirveye taşıdı. Pandemiyle birlikte son dört yılda enflasyon yüzde 433 artarken, kiralardaki artış yüzde 570’e ulaştı. Gayrimenkul uzmanları, yaklaşık 8 milyon kiracı olduğunu ve her yıl piyasaya 250 bin yeni kiracının katıldığını, ancak konut erişim zorluğunun ev sahibi olmayı zorlaştırdığına işaret ederek, “Bu da çoğu kişinin kiracı piyasasından çıkmasının zor olduğu anlamına geliyor” dedi. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, son 4 yılda enflasyonun yüzde 433, kiraların yüzde 570 arttığına işaret ederek, “Bu sürede kiralar reel olarak yüzde 26 artmış” dedi. Haber Merkezi

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