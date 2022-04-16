Kiralar fırladı mahkemeler arttı

Türkiye’de açlık sınırı altında yaşayan vatandaşlar artan zamlarla mücadele ederken ev kiralarını ödeyemez duruma geldi.

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kira artışları devam ediyor. Bu durum ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlıklara da sebep oluyor. Sulh ve icra hukuk mahkemelerinde görülen kira tespit ve kira tahliye davalarının, toplam dava sayısına oranının bir yılda yüzde 10’dan yüzde 20’lere çıktığı, kira tespit ve tahliye davalarının genel davalar arasında da ilk sıralara yükseldiği ifade ediliyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 200

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.