"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kiralar kontrolden çıktı

20 Ağustos 2022, Cumartesi 22:05
Bir yıldır kontrol edilemez duruma gelen Kira artışlarındaki hızlı yükselişle, İstanbul’da ev bulmak çok zorlaştı. Kimi vatandaşlar çareyi başka bir şehre taşınmakta buluyor.

Kira artışlarındaki hızlı yükselişle, İstanbul’da bütçeye uygun ev bulmak çok zorlaştı. Öyle ki bazıları çareyi başka bir semte kimileri ise başka bir şehre taşınmakta buluyor. Türkiye’de son 1 yıldır kira artışları kontrol edilemez hale geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı Bütçe Araştırması’nın 2019 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde vatandaşlar gelirlerinin yüzde 24,1’ini konut ve kira harcamalarına ayırıyordu. Bu harcamalara en yüksek payı ayıran bölge yüzde 28,6 ile İstanbul’du. 2020’de ise kiraya ayrılan bu oran yüzde 47’ye ulaştı. 2022’de ise kişi başı gelirin, asgari ücretteki zam kadar arttığı varsayılarak yapılan hesaplamada, vatandaşların gelirinin yüzde 61’ini kira için ayırdığı tahmin ediliyor.

4 BİN LİRANIN ALTINDA EV YOK

Gazete Oksijen’den Esen Dolma’nın haberine göre; İstanbul’da yaklaşık 30 bin kiralık ev var. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Bakırköy’de asgari ücretin yüzde 60’ına denk gelen 3 bin 800 lira ve altında kiralık daire bulunmuyor. Bu bedele kiralık oda bile bulmak imkânsız hale geldi. İstanbul’da 3 bin 800 lira ve altında 2+1 kiralık ev sayısı ise 500’ün biraz üstünde. Ancak bunlar da Silivri, Pendik, Sultanbeyli gibi şehir merkezinden uzak lokasyonlarda.

“HAYATA YENİDEN BAŞLAMAM GEREKİYOR”

İki çocuk babası İsmail Keleş, doğup büyüdüğü İstanbul’u terk etmek zorunda kalanlardan. Avcılar Denizköşk’te otururken şimdi eşinin memleketi Isparta’ya taşınmaya hazırlanıyor. Keleş, süreci şöyle anlatıyor: “Eski bir binada oturuyordum. Geçen sene kira 1.250 liradan 1.750 liraya çıktı. Bu sene ev sahibim, sözleşmemin bitiminde, kanunen çok fazla zam yapamayacağı için evi satacağını söyleyerek çıkmamı istedi. Ben de her iki taraf için güvence olsun diye ihtarname göndermesini istedim ancak kabul etmedi.

Ev sahibim yüzde 150 zammı kabul etmedi

“Kiraya yüzde 100-150 zam yapmayı teklif ettim, onu da kabul etmedi. Zaten birkaç gün sonra da evi 1 milyon 350 bin liradan satılığa çıkardı. Benim alamayacağım bir rakam. Eşimin memleketi Isparta’dan da 3+2, 150 metrekare, bahçeli bir ev bulduk 1.100 TL gibi çok ucuz bir rakama. Eşim de tayinini istedi. Şimdi 46 yıldır yaşadığım bu şehirden ayrılıyorum, mecburen işimi de bıraktım. Hayata yeniden başlamam gerekiyor, yerleştikten sonra iş arayacağım.”

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’le görüşmeler tamgaz

    Kiralar kontrolden çıktı

    Mardin'de freni patlayan tır kalabalığın arasına girdi: 16 kişi öldü, 8'i ağır 29 kişi yaralandı

    Riaze'de turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, Donetsk'te 3 yönde saldırı başlattı

    Pakistan'da son 48 saatte 32 kişi öldü

    Karadağ'da hükümet düştü

    Azerbaycan'da 5 bin hektar arazi küle döndü

    Gaziantep'teki feci kazada 15 kişi vefat etti, 21 kişi yaralandı

    9 AB ülkesinden Filistinli STK'lere destek: İsrail'in eylemleri kabul edilemez

    1 Ekim'den itibaren berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak

    Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor

    Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

    Faiz kararı yine bankalara yaradı

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç 26 Ağustos'ta bir araya gelecek

    “Cennet bahçesi”nde namaz kılmak nasip işi

    Vicdanlara sığmayan bir dönem

    Nijerya’da 1,2 milyon çocuk beslenemedi

    Ek ödeme yönetmeliği yetersiz ve adaletsiz

    Öğretmenlerden protesto

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Vicdanlara sığmayan bir dönem
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KOVANCI

    Ya Baki, Entel Baki
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle birlik beraberlik olur mu?
    Faruk ÇAKIR

    Öğretmenlerin derdi
    Genel

    Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
    Misbah ERATİLLA

    Azami dikkat, azami sadakat
    Risale-i Nur'dan

    Jön Türklere hüsn-ü zan ettim, tâ ki öyle olsunlar
    Genel

    Gaziantep'teki feci kazada 15 kişi vefat etti, 21 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.